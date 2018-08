Må klare seg uten førerkort inntil saken er avgjort

New Articles

Mannen som kjørte varebilen som mandag morgen 23. juli i år mistet to kajakker i Viggjatunnelen på E39 og forårsaket en ulykke, får ikke igjen førerkortet før saken er endelig avgjort. Det har Sør-Trøndelag tingrett avgjort.

Bakgrunnen for førerkortbeslag er dårlig sikring av last (kajakker falt av taket på bilen).

Det som har kommet fram er følgende:

* Én kajakk falt av taket på varebilen inne i tunnelen mens den andre forskjøv seg på biltaket. E39 ble umiddelbart stengt.

* Kajakken som forskjøv seg traff sideruta på en møtende rutebuss.

* En mannlig busspassasjer ble skadet i ulykka, fraktet til St. Olavs hospital og operert der.

* Paret i varebilen, begge i 60-årsalderen, var ikke klar over at de hadde forårsaket en ulykke. Men de så at kajakken falt av i veibanen.

* De kjørte videre etter uhellet/ulykka fordi mannen skulle opereres ved Orkdal sjukehus.

* Kvinnen i bilen meldte seg på lensmannskontoret på formiddagen, etter at mannen var kjørt til sykehus og at hun var klar over at det hadde skjedd ei ulykke.

* Mannen ble siktet for å ikke ha sikret lasten sin godt nok, og for å ha vært innblandet i et trafikkuhell, uten å varsle politiet. Han erkjente ikke straffskyld.

* Han erkjente ikke straffskyld for noen av punktene, og mener han ikke kunne handlet annerledes.

* Tingretten mener imidlertid at mannen ikke var akutt syk, og burde stoppet umiddelbart i E39-tunnelen.

* Mannens førerkort er altså beslaglagt. Han mister førerretten inntil saken er avgjort, enten med et forelegg eller med en tiltale.