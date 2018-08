Skutt i senk av Byåsen

New Articles

Tirsdag kveld tok Orkangers 2. divisjonslag i mot eliteserielaget Byåsen til kamp i 2. runde i cupen. Orkanger tok seg videre fra den første runden etter at de slo Kolstad 24-21, men møtte "umulig" motstand i den andre runden.

Som ventet ble dette aldri noen spennende håndballkamp. For Orkangers del handlet det bare om å begrense tapet. OIF hang litt med i starten, men det tok ikke lang tid før Byåsen begynte å da i fra. Til pause var stillingen 8-21.

Andre omgang ble det gjort mye endringer på begge lag. OIF var ikke like farlige offensivt som i første omgangen og maktet bare å score fire ganger i andre omgang. Det endte til slutt med 12-41-tap.

OIF-trener Raja Toumi var likevel fornøyd med gjennomføringen.

- Vi visste på forhånd at vi møtte et elitelag, men det er gøy å møte de beste og det er viktig for spillerne å se hvordan nivået er. Vi fikk brukt mange spillere og det er viktig å få alle i gang. Jeg ser at ting begynner å stemme mer nå, sa Toumi etter tapet.

Orkanger møtte Byåsen i fjor også. Da ble det 17-40-tap.