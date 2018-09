Skadeverket er anmeldt

New Articles

Politiet mottok mandag morgen melding om tilgrising på en del av uteområdet ved Orkanger barneskole. I tillegg var en utebenk slått i stykker.

- Orkdal kommune har varslet at de vil anmelde saken, sa Randi Fagerholt, seksjonsleder forebyggende og patrulje ved lensmannskontoret i Orkdal, til ST mandag formiddag.

Patruljen har vært på stedet og sikret bilder. Tilgrisinga har blant annet skjedd med brus.

Gro Eli Opøyen, fagleder bygg i Orkdal kommune, bekrefter at de har levert anmeldelse.

Tømte pulverapparat i tilfluktsrommet

- Det er rutine å anmelde skadeverk hos oss. Selv om en trebenk ikke har de store kostnadene, gjør vi det av prinsipp for å gi et signal om at dette ikke er greit, sier hun.

Hun sier også at et erstatningskrav kan bli rettet mot den eller de som står bak skadeverket, dersom politiet finner gjerningspersonene.

- Det er aktuelt at sånne ting får en konsekvens. Det kan være alt fra å erstatte kostnaden til å være med å rydde opp etter seg, sier Opøyen.

Det er ukjent når skadeverket har skjedd, men trolig er det gjort i løpet av helga.

- Skadeverket som ble meldt inn på mandag, har skjedd på baksida av skolen. Her er det litt skjermet for innsyn. Vi har bedt patruljene holde området under oppsikt, for det har kommet flere lignende meldinger derfra, blant annet om at det er en liten samlingsplass for ungdom, sier lensmann Tor Kristian Haugan.