Slik ble halvårsresultatet til Trønderenergi

I vår ble Trønderenergis strømsalgsvirksomhet solgt til Fjordkraft-systemet. Gevinsten på salget er bokført til 239 millioner kroner. Kundene i Trønderenergi Marked er fra høsten 2018 nå tilhørende TrøndelagKraft og Fjordkraft-systemet.

Nylig ble driftsresultatet til Trønderenergi det første halve året presentert: 232 millioner kroner, mot 327 millioner kroner for samme periode i fjor.

Gevinsten fra salget av TrønderEnergi Marked ligger ikke inne i dette tallet.

- Virksomheten går godt, driftsresultatet første halvår er preget av høyere strømpriser, lavere produksjon, og at vi holder en lav nettleie ut til nettkundene våre, sier konsernsjef Ståle Gjersvold, i ei pressemelding.

Resultatmessig var 2017 et ekstraordinært godt år for Trønderenergi. 2018 ligger også an til å bli et godt år, men et uvanlig tørt første halvår gjør at produksjonen er vesentlig lavere så langt i år, målt mot tilsvarende periode i fjor. I tillegg bidrar nettvirksomheten med et noe lavere resultatbidrag enn samme periode i fjor.

Realisert kraftpris første halvår 2018 er på 29,74 øre/kWh. For samme periode i fjor var prisen 26,87 øre/kWh.

Kraftproduksjonen hittil i år er på 954 GWh mot 1 285 GWh i fjor. Den lavere kraftproduksjonen skyldes mindre tilgjengelig vann enn i tilsvarende periode i fjor.

Trønderenergi er medeier og utvikler av flere viktige fornybarprosjekter for Trøndelagsregionen. Dette er i hovedsak Fosen Vind, Biokraft på Skogn, og vindprosjektene på Frøya, Stokkfjellet i Selbu, og Sørmarkfjellet i Osen og Roan.

- Vi står foran flere viktige milepæler i disse prosjektene i andre halvår 2018. For oss er det viktig å bidra til at det grønne skiftet skaper verdiskaping, kompetanse og arbeidsplasser i Norge, og slike prosjekter bidrar til det, sier Gjersvold.