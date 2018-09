Innbrudd i fritidsboliger

New Articles

Politiet har mottatt melding om innbrudd i en fritidsbolig i Brekkbergan i Buvika. Dette er rett overfor gamle E39 mellom Buvika og Øysand.

- Det skal være stjålet et aggregat fra en bod, samt at et vindu på hytta er brutt opp med brekkjern, forteller Randi Fagerholt ved lensmannskontoret i Orkdal.

Innbruddet skal ha skjedd i løpet av de to-tre siste ukene.

Ifølge melderen skal det ha vært innbrudd i flere hytter i samme område, men dette er ikke meldt til politiet ennå.

- Politiet skal i kontakt med melderen nå, i håp om å nøste opp i dette, sier Fagerholt til ST torsdag formiddag.

Hun sier på generelt grunnlag at alle innbrudd i hus, hytter, naust og biler må varsles politiet, uansett hva som er stjålet, eller om eieren foreløpig ikke vet om noe er stjålet.

- Politiet må varsles før det ryddes opp. Dette for å sikre spor og få tatt bilder. Det er viktig at alle innbrudd varsles. Vi kan ofte se flere innbrudd i sammenheng. Og det er viktig å få alt registrert, påpeker hun.