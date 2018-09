Svorkmo imponerte i storseier

New Articles

Fredag kveld ble det spilt et par nøkkelkamper i 5. divisjon avdeling 3. Svorkmo og Buvik kjemper om opprykket til 4. divisjon, men sistnevnte er avhengig av at Svorkmo taper en kamp i serieinnspurten. Svorkmo hadde ingen planer om å snuble da Nidaros gjestet den nye kunstgressbanen på Svorkmo fredag kveld.

Gøran Aakerholms mannskap leverte en meget solid forestilling og hadde på mange måter avgjort kampen til pause. Jacob Berntzen ga hjemmelaget en drømmestart med to scoringer det første kvarteret. Are Groven økte ledelsen halvveis i første omgang og like før pause satte Ola Solhaug inn 4-0.

Svorkmo fortsatte i samme spor i andre omgang Thomas Evjen Rygh brukte to minutter på øke ledelsen til 5-0. Helt på tampen av kampen økte Jo Vegard Øyasæter ledelsen til 6-0.

Buvik hadde nok håpet å hente inn litt på målforskjellen til Svorkmo i denne runden, men med 5-2-seier hjemme mot Frøya, var det Svorkmo som økte med tre plussmål.

Dermed har Svorkmo 15 plussmål og tre poeng bedre enn Buvik når det gjenstår to kamper av sesongen.