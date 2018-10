Forsvaret: - Vi er to timer forsinket

New Articles

Kolonnekjøringa med 170 kanadiske kjøretøy fra Orkanger til Melhus startet tirsdag morgen klokka 08. Hele operasjonen er delt opp i mange kolonner for å hindre den øvrige trafikken på E39 og E6 minst mulig.

Her er kjøreruta fra havna inn på E39

Kolonne nummer to skulle opprinnelig starte klokka 10. Men Forsvaret opplyser til ST at den er to timer forsinket. Dette vil igjen forsinke de andre kolonnene utover dagen.

Først ble det sagt at hele operasjonen ville pågå fra morgenen klokka 08 til 22 på kvelden. Veitrafikksentralen (Statens vegvesen) la tirsdag formiddag ut ei melding om at tidsrommet var 08-11.30.

Med forsinkelsene nå vil det ta lang tid før oppdraget er over. Kolonnene kjører i 50-60 km/t. Det betyr kø på veien.

Folk som er på jobb på aksen Orkanger-Trondheim, må belage seg på å møte kolonnene, eller i hvert fall stå i kø når de skal hjem i dag (tirsdag).

Øvelse Trident Juncture er NATO-alliansens største øvelse, en såkalt høyprofiløvelse, og vil holdes i Norge i oktober og november 2018.

For Norge blir dette den største øvelsen på flere tiår, noe som igjen vil føre til at mange nordmenn vil merke at NATO øver.

Det er fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark som i størst grad blir berørt.