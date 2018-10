Kristian er folkets Idol-favoritt

New Articles

22 år gamle Kristian Raanes fra Orkdal er bookmakernes forhåndsfavoritt når finalerundene av Idol braker løs på fredag.

- En musikalsk pakke utenom det vanlige, mener analytiker.

Orkdalingen hadde selv ikke meldt seg på Idol, men endte likevel opp i konkurransen etter at programleder Katharina Flatland ble tipset om det unike talentet.

Kommende fredag kveld står Raanes på scenen som bookmakernes forhåndsfavoritt under TV 2s første finalesending (live).

- Kristian er per nå den største favoritten blant finalistene. Han er svært musikalsk, har en flott vokal og er i tillegg meget god på gitar. Det bidrar til en musikalsk pakke som er litt utenom det vanlige hva gjelder deltagere i Idol. Dette har åpenbart våre spillere også fått med seg, og Kristian er nå forhåndsfavoritt hos oss, forteller analytiker Fredrik Fodnes i spillselskapet ComeOn!.

Oddsmarkedet fungerer som en temperaturmåler på grasrota, og gir tradisjonelt en god indikasjon på hva som blir utfallet av større nasjonale begivenheter.

Kort tid før alvoret virkelig er i gang, topper 22-åringen fra Orkdal bookmakerlista med 6.25 i odds foran tidligere MGP Junior-deltager, Emma Noor.

- Til tross for sin unge alder har Kristian opparbeidet seg godt med erfaring. Det at han allerede har rukket å jobbe med folk som Astrid S, sier sitt om både musikalsk potensial og kommersiell teft. Men det er tett i tetsjiktet, og han er nødt til å levere fra første strofe. Ikke glem at direktesending med publikum i salen alltid er en helt annen øvelse enn de innledende rundene. Det blir kjempespennende å se hvem som takler akkurat dét helt fra starten av, sier Fodnes i ComeOn!