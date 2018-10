Natt til søndag skal klokka stilles igjen

New Articles

Klokka 03 natt til søndag skal klokka stilles én time bakover - mot sommeren.

Det innebærer at du får sove én time lenger på morgenen, det blir lysere morgenen, men samtidig raskere mørkt på ettermiddagen.

Tradisjonen med å stille klokka mellom sommer- og vintertid går tilbake til 1970-tallet.

Nå kan det imidlertid bli slutt på dette: EU-kommisjonen har nemlig sendt et forslag til EU-parlamentet om at man kun skal ha én tid gjennom hele året. Og forslaget er at dette trår i kraft allerede 1. april 2019.

Da er det tiltenkt at sommertid blir normaltid.