Slik gikk det med Kristian i kveld

Det var åtte deltakere igjen på livesending nummer fire lørdag kveld. De skulle synge en sang for å hylle sitt musikalske idol, samtidig som de skulle vise nye sider av seg selv.

Orkdalingen Kristian Raanes valgte da å synge "Waiting on the world to change" av John Mayer.

- Han er den jeg har hørt desidert mest på. Det er skummelt å prøve seg på en låt av ham, for jeg har så stor respekt for det han gjør. Han er musikk tvers gjennom, sa Kristian.

Topp sju

Da linjene var stengt og det var tid for utstemming, sa Kristian:

- Når man står midt oppi det og kjenner på gleden og vennskapet med gjengen, vil en jo være med lengst mulig.

Og da Katarina Flatland leste opp hvilke tre som hadde fått færrest stemmer, var ikke Kristian blant dem. Han kunne derfor raskt puste ut og erkjenne at han er med videre til neste runde, som én av topp sju.

- Er musikk

Etter å ha framført låta, fikk han denne responsen fra dommer Silje Larsen Borgan:

- Du er også musikk tvers gjennom!

Tshawe Baqua mente det var rått utført. Han koste seg og sa han følte opptredenen.

Gunnar Greve mente det var stødig og solid håndverksmessig.

- Du er i ditt element, men jeg har lyst til å se litt fisk på land. Du kan tørre å utfordre deg selv litt mer, sa han.