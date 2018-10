New Articles

Dette bildet ble tatt sist lørdag i Eggkleiva i Skaun. Det viser et tykt teppe av grå røyk.

- En nydelig lørdag, og jeg tror det er bålforbud i kommunen også, sier ST-tipseren.

Fikk tillatelse til å brenne slåtteavfall tross bålforbud

Brannsjef i Skaun, Orkdal og Snillfjord, Leif Harald Bremnes, kan ikke fastslå hva som har skjedd her, og han kjenner heller ikke til at det var bålbrenning her oppe i helga. Men på generelt grunnlag sier han litt om bestemmelsene omkring dette.

- Aktsomhetsplikten ligger jo til grunn for all brenning, uansett hva det er. Når det er sagt, finnes det ulike forbud, sier han.

1. Det generelle bålforbudet som skal hindre lyng- og skogbrann, gjelder fra 15. april til 15. september.

2. Skaun kommune har i likhet med Orkdal en lokal forskrift som sier at det er forbud hele året mot all brenning av halm, bråte og hageavfall.

3. Men brennning av avfall reguleres igjen gjennom Forurensingsloven. Eksempel: Hogstavfall på innmark er det lov å brenne året rundt.

Det er usikkert hva som var årsaken til røyken i Eggkleiva på lørdag. Men alle bør tenke seg om - og ikke minst sjekke reglene - før man antenner et eller annet i og utenfor sin egen eiendom.

Brente møbler i tønne utenfor huset i boligfelt

- Vi kommer ikke til å følge opp denne saken. Vår oppfordring er å ta hensyn og følge reglene, sier Randi Fagerholt ved lensmannskontoret i Orkdal.