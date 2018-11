Lokalt parti skifter navn. Sjekk det nye navnet

New Articles

På styremøtet sist torsdag ble Hemnelista enige om at de fra og med februar blir hetende Heimlista.

- Vi konstituerer oss på årsmøtet i februar. Frem til da prøver vi å jobbe litt inn mot både Snillfjord og Halsa. Vi ønsker å være et parti som jobber for at kommunen vår skal være en god kommune å bo i, for alle våre innbyggere, skriver partileder Helen Helland på Hemnelistas egen Facebook-gruppe.

Hva mener du om navnebyttet? Et godt valg Burde beholdt det gamle navnet Riktig å endre navn, men burde funnet noe annet Du må velge et alternativ

Din stemme blir nå behandlet... Hva mener du om navnebyttet? Et godt valg 50%

Burde beholdt det gamle navnet 25%

Riktig å endre navn, men burde funnet noe annet 25% Du har allerede stemt 4 stemmer

- Det var mange avveininger frem og tilbake. Men vi ble enige om at skulle vi være ei liste for hele den nye kommunen vår, så virket det noe ekskluderende med det å kalle seg Hemnelista. Derfor ble det Heimlista, forklarer Helland.

Som kjent blir Hemne kommune sammenslått med Halsa kommune og deler av Snillfjord kommune i 2020. Det nye kommunenavnet blir Heim.

Historien bak Hemnelista: I 1988 var det uro i det politiske miljøet i Hemne. Det skapte grobunn for bygdalista. Grunnprinsippene var at ingen noen gang skulle stemme mot sin egen overbevisning. Hemnelista er verken sosialistisk eller borgerlig. De har forhandlet med begge sider etter valg for å se hvilken gruppering som ville gi dem best innflytelse og medvirkning i politikken. De skal være kommunens tverrpolitiske alternativ som skal arbeide for at alle skal trives og få sine behov dekket i kommunen.