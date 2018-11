Startet bedrift i 2011 - får anerkjent pris nå

New Articles

Bedriften LW Entreprenør på Løkken i Meldal, som ble startet av brødrene Olav og Ingar Emil Lillemo i 2011, har blitt en betydelig arbeidsplass i Meldal. Nå har formannskapet i hjemkommunen bestemt at de blir tildelt prisen Årets entreprenør 2018.

Næringsprisen i Meldal tildeles hvert år til en lokal bedrift. Den deles ut for å stimulere til nyskaping og vekst.

Løkken-bedriften har lyktes å bygge opp en slagkraftig bedrift innenfor entreprenørmarkedet. De har bevisst satset på oppdrag i et større geografisk område og utfører i dag grunnarbeid i både Trøndelag og på Nordmøre, opplyser kommunen på sin hjemmeside.

De skaffet seg også viktige oppdrag da Svorka skulle bygge ut fiberkapasiteten i Orkdal og Meldal. Og på vinterstid har bedriften lyktes å skape aktivitet blant annet ved oppdrag på lokale fylkesveier. Oppdragsgivere her er både Mesta og NCC.

I 2015 fikk de utmerkelsen Gasellebedrift av avisa Dagens Næringsliv. For å komme på denne lista, må bedriften de siste fire åra ha hatt omsetning på over én million kroner, levert godkjente regnskaper, minst doblet omsetningen, hatt positivt samlet driftsresultat, og omsetningsvekst hvert år.

Fra å være en tomannsbedrift sysselsetter bedriften i dag 15 ansatte. I tillegg leier firmaet inn ekstra ressurser ved behov.

Her er tidligere prisvinnere

Statuttene for prisen er vedtatt av kommunestyret i Meldal. Premien består av 20 000 kroner, et diplom og blomster. Prisen deles ut under middagen i forbindelse med årets siste kommunestyremøte den 12. desember 2018. Det er åttende gang prisen deles ut.