Var for beruset til å slippe inn på festen - politiet kom to ganger

Under festen i Orkdal samfunnshus lørdag, dukket det opp en gjest som var for full til å slippe inn.

- Det var en kar der som var så beruset at han ble nektet inngang til festen da klokka var 22.30. Han oppførte seg dårlig til vekteren, men roet seg da politiet kom og ga ham et pålegg. Men han var ikke så fornuftig at han etterkom pålegget, han kom tilbake og lagde mer bråk, sier Solveig Lægdheim ved Trøndelag politidistrikt.

Patruljen ble tilkalt på nytt klokka 1.30, men da de kom tilbake hadde gjesten tatt til fornuft og dratt fra stedet.