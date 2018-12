Par laget styr - og gjest nektet å gå

New Articles

Vaktmannskapet ved den lokale puben Tipsy Cow i Orkanger sentrum ble ikke arbeidsledig natt til lørdag.

Like over midnatt var det et par rundt 40 år som ble uenige og høylytt. Disputten foregikk utendørs. Men etter hvert roet det seg, og turtelduene forlot området.

Et par timer sendere, ved stengetid, var det en annen gjest som syntes puben stengte litt for tidlig.

- Mannen ville heller ikke forlate området utenfor puben. Politiet ble tilkalt. Men da patruljen ankom i 03-tida, hadde han tatt til fornuft og gått, forteller Tor Kristian Haugan, lensmann i Orkdal lensmannsdistrikt.

Det kom ingen nye meldinger om paret som kranglet eller om mannen som ville fortsette festen.