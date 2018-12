Prøven Bil skifter navn

New Articles

Prøven Bil AS skifter navn til Bertel O. Steen Trøndelag AS.

Endringen skjer i løpet av 1. kvartal 2019. Da samles Bertel O. Steens heleide virksomhet i Trøndelag inklusive forhandleren Kia Trondheim, under det nye selskapet.

Bertel O. Steen Detalj AS annonserte i desember 2016 en avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Prøven Bil AS. Hensikten er å styrke konsernets egeneide distribusjon i Trøndelag.

Avtalen omfattet selskapene Prøven Bil AS med bilforhandlervirksomhet i Trondheim og Orkanger, Prøven Bil Verdal AS, Prøven Bil Oppdal AS og Prøven Bilutleie AS.

Selskapsoverdragelsen ble gjennomført i midten av februar 2017. Siden dette har Prøven Bil fortsatt under samme navn og som et datterselskap av Bertel O. Steen Detalj AS.

Lars Hoff blir daglig leder i Bertel O. Steen Trøndelag AS. Han har inntil dags dato hatt rollen som daglig leder i Prøven Bil AS.

– Lars Hoff har etter overtakelsen hatt et helhetlig koordineringsansvar på tvers av selskapene i Prøven Bil og har gjort en meget god jobb med å integrere disse i Bertel O. Steen, sier regionsdirektør Eirik Lohne i Bertel O. Steen Detalj AS.

– Trøndelag er en viktig region for Bertel O. Steen Detalj der vi har som ambisjon å øke markedsandelen både for Peugeot og Kia ytterligere. Vi har derfor besluttet å flytte Kia Trondheim ut av selskapet BilVenture AS og inn i det nye selskapet, Bertel O. Steen Trøndelag AS for å sikre stordriftsfordeler og en sterkere samlet posisjon under Lars Hoff sin ledelse, sier Lohne.