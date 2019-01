Dyret fikk en kakk i hodet før det løp videre

New Articles

Søndag ettermiddag klokka 17.50 mottok politiet melding om at en hjort var påkjørt ved Gangåsvatnet. Kjøretøyet hadde fått noen skader, men det oppsto ingen personskader.

Hjorten hadde løpt videre bortover et jorde etter sammenstøtet. Den lokale viltnemnda ble varslet og startet søk.

I 23-tida ble et rådyr påkjørt på fylkesvei 714 i Snillfjord. Heller ikke her ble personer skadet, men speilet på bilen fikk seg et dask.

Dyret fikk samtidig en kakk i hodet, men forsvant fra stedet.

Viltpatruljen i Snillfjord overtok oppdraget.