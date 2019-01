Begynner du å bli lei av dette? Slik blir været framover

New Articles

Snøskuffer og snøfresere har fått kjørt seg de siste dagene, og mange har nok sett seg lei på at jobben er like ugjort kort tid etter at man er ferdig. Men resultatet er et julekortaktig vinterlandskap, som nå kan nytes i søndagens sol.

En titt på værvarslet for kommende uke forteller oss at det håp for den som begynner å få snømåkinga i vrangstrupen. Fra morgenen mandag blir det noe nedbør i form av snø, men ikke mer enn 1,7 millimeter på det meste. Deretter følger resten av uka med oppholdsvær og kaldere temperaturer, som vil gjøre at snøen holder seg uten å bli til slaps og sørpe.

Tirsdag synker temperaturen til minus 11, mens den vil komme ned i minus 14 onsdag. Kaldt og delvis sol gjennom uka.