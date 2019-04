Fem måneder med bålforbud

New Articles

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark, med unntak av godkjente bålplasser. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Forbudet som inntreffer nå på mandag, gjelder all utmark, det omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder. Det er likevel ikke et totalforbud, slik det var over store deler av landet i fjor sommer.

- Bålreglene åpner for bruk av skjønn. Du kan tenne opp bål i tilfeller hvor det ikke åpenbart kan medføre brannfare. Det kan for eksempel være etter mye nedbør, eller på sand, i god avstand fra vegetasjon, forteller Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Mange kommuner også har egne tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent til bruk hele året, selv under bålforbudet.

Viktig del av friluftslivet

I Norge er bålet selve symbolet på friluftslivet og er en viktig del av allemannsretten. Å samles rundt et bål, er en viktig del av i vår kultur – selv om det er restriksjoner på båltenning store deler av året.

- Båltenning er en del av allemannsretten i Norge, men allemannsretten innebærer også plikter, blant annet hensynsplikten. Det er viktig å ta hensyn til forholdene! Er du usikker, så er det best å bruke godkjente bålplasser eller la være å tenne bål, sier Heimdal.

Respekter reglene

Han presiserer at retten til å tenne bål reguleres av Forskrift om brannforebygging. Norsk Friluftsliv oppfordrer alle til å nyte naturen i tiden fremover.

- Påsken er en perfekt tid for friluftsliv, og med været som er meldt er det bare å komme seg ut! Husk bare å respektere bålreglene, bruke hodet og vise aktsomhet. Sjekk gjerne på nettet om din kommune har egne regler, avslutter Heimdal.

Bålvettregler:

1. Unngå bruk av engangsgrill: Engangsgriller er et stort forsøplingsproblem og kan også gjøre skade på svaberg, gress og annen vegetasjon. Kjøp heller en bærbar flerbruksgrill og sett den på et trygt underlag som for eksempel sand. Du kan også oppsøke godkjente grill- eller bålplasser. Mange kommuner har satt opp offentlige griller som alle kan benytte seg av.

2. Unngå bruk av engangsprodukter: Ta med tallerkener, bestikk, kopper m.m. hjemmefra i stedet for å kjøpe engangsprodukter. Forsøk også å begrense bruken av tennvæske og opptenningsbriketter.

3. Respekter forbudet mot åpen ild i skog og mark: Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark med unntak av godkjente bålplass. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

4. Unngå å gjøre skade på friske trær: Hvis du skal grille på bål, kan du bruke tørre kvister du finner i skogen, men unngå å gjøre skade på friske trær. Husk også at verneområder og nasjonalparker har egne bestemmelser knyttet til sanking av ved, bruk av etablerte bålplasser, forbud mot åpen ild m.m.

5. La grillen bli helt avkjølt etter bruk: Vær helt sikker på at grillen er kald før den pakkes ned. Ha med en stor flaske vann til slukking av grillen. Engangsgriller må være helt kalde før de kastes i en avfallsdunk eller tas med hjem.

6. Ta med alt avfall hjem: Ta alltid med alt avfall og alle matrester hjem. Dette kan skade både dyr og miljø – og forsøpling er lite hyggelig for de som kommer etter. Plukk gjerne også opp annet avfall som er kommet på avveie. Bruk Hold Norge Rents sporløspose eller ta med noe annet å ha avfallet i.