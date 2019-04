Dette er en brannfelle båtfolk må passe seg for

New Articles

Dette var synet som møtte båteieren da han var i ferd med å fortøye båten sin.

En ledning koblet til nabobåtens 12 Volt-anlegg sto i full fyr. Hele åtte prosent av alle båtglade nordmenn har på ett eller annet tidspunkt opplevd en brann eller tilløp til brann i en båt, viser en ny undersøkelse fra forsikringsselskapet If.

- Det luktet som svidd gummi. Hadde jeg ikke oppdaget dette og tatt ut, hadde båten sannsynligvis brent ned og gjort skader på de andre båtene på brygga, forteller båteieren.

Han er ikke alene. Ifølge en representativ undersøkelse som If har fått utført blant nordmenn over 18 år som har vært i båt i løpet av de siste fem årene, hadde hele åtte prosent av disse opplevd brann eller tilløp til brann i båt.

- Det tyder på at det er langt flere tilløp til branner i norske fritidsbåter enn vi tidligere har trodd. Feil på og feilbruk av båtenes elektriske anlegg er én av de aller viktigste årsakene til båtbrann. Det er derfor all grunn til å advare mot feil og for tøff bruk av båtens elektriske anlegg, sier kommunikasjonsrådgiver i If, Gunhild Gjølstad, i ei pressemelding.

Den erfarne elektrikeren og teknisk leder for Vollen Slipp i Asker, Christian Zaborowski, ser stadig oftere at båtkunder lar 12-Volts uttak bli stående i kontakten.

- Det mange ikke tenker over er at det da står spenning i systemet og ledningen. Fukt eller en slitt ledning er nok til at det kan oppstå en brann. Spesielt i båter som går i saltvann er det viktig å bruke egnet utstyr, for saltvann leder strøm. Spruter det inn i åpne båter, kan du ha en potensiell brannfelle, sier Zaborowski.

I fjor bisto Redningsselskapet med brannslokning hele 101 ganger. Det er en kraftig økning sammenliknet med 2017 hvor de hadde 75 slokningsoppdrag.

- Vi registrerer at det er stadig flere båtbranner på sjøen. Vi ser også stadig oftere at disse brannene skyldes at det elektriske anlegget overbelastes, sier kommunikasjonssjef i Redningsselskapet, Frode Pedersen.

Ifølge Finans Norge fikk de i fjor inn 261 meldte skader i forbindelse med fritidsbåtbranner. I alt forårsaket brann skader for mer enn 30 millioner kroner på norske fritidsbåter i 2018.