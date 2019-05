- Drikkevannet kan inneholde e.coli-bakterier

New Articles

Hemne kommune informerer om kokepålegg for alle abonnenter tilhørende Hellandsjøen vannverk. Det vil si at man må koke drikkevannet før bruk.

- Hellandsjøen vannverk melder at urenset vann er kommet ut på ledningsnettet, og at vannet kan blant annet kan inneholde e.coli-bakterier. På grunn av dette er det svært viktig at vannet kokes før det brukes til matlaging, står det i driftsmeldinga på kommunens hjemmeside.

DETTE ER E.COLI

Hvis det er uklart vann i din kran, anbefales det å tappe vann til vannet blir klart. Det anbefales å tappe ved å trekke ned i toalettet, da en slipper at siler og lignende tetter seg.

- Vann til drikke og matlaging må kokes, inntil det blir gitt beskjed om at vannet er trygt. Dette gjelder nå hele området som forsynes av Hellandsjøen vannverk, heter det i meldinga.

Kokepålegget vil ifølge kommunen minst vare til onsdag 8. mai. Beskjed vil gis per SMS og telefon når kokevarselet heves.