Får bot etter at han mistet kontroll på raskbålet

Mannskap fra Orkdal brannvesen rykket tirsdag ettermiddag 23. april i 14-tida ut til Vasslia i Orkdal etter melding om brann.

Det var en grunneier der oppe som hadde tent på et raskbål. Flammene spredte seg via det tørre graset og bort til en haug med plastrør 15 meter lenger bort. Disse tok fyr. Den svarte røyken kunne ses fra langt hold.

Flammene hadde spredt seg videre fra plastrørene til et par-tre grantrær like ved, men det var aldri noen fare for en større skogbrann, uttalte brannvesenet, som relativt raskt fikk kontroll på brannen, som skjedde cirka én kilometer innover veien fra avkjørsla på gamle E39 mellom Høgkjølen og Sika.

Brannsjef Leif Harald Bremnes advarte etter Vasslia-brannen mot å tenne bål utendørs. 15. april ble det generelle bålforbudet i utmark innført. Men det gis tillatelse til å brenne et kaffebål hvis man er hundre prosent sikker på at det er trygt.

- Det påhviler deg en sterk aktsomhetsplikt dersom du tenner bål nå, poengterte han.

Det ble opprettet sak etter brannen i Vasslia. Grunneieren ble også avhørt på stedet.

- Han erkjenner straffskyld, og er villig til å vedta et forelegg (bot). Saken er ferdig etterforsket hos oss og er videresendt jurist for endelig avgjørelse, opplyser Monica Brækken ved lensmannskontoret i Orkdal.