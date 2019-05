Et gammelt kjøleskap = 10 000 km med bil

New Articles

Når elektroniske artikler går i stykker, eller har nådd enden av sin levetid, skal de resirkuleres. Omtrent 85 prosent av materialene i et kjøleskap kan resirkuleres. KFK-gassene i isolasjon og kjølekretser tas hånd om for å unngå utslipp, mens resten av kjøleskapet males opp i småbiter.

Plast og metall separeres og går videre til produksjon av nye produkter. Hvert år samler Elkjøp inn mer enn 27 000 tonn forbrukerelektronikk i hele Norden.

- Når du bestiller nytt kjøleskap eller fryser, kan du også bestille henting av det gamle. Da tar vi det med oss og leverer det inn til våre samarbeidspartnere som sørger for at det blir behandlet på rett måte for full miljøeffekt og ressursutnyttelse. Gamle hvitevarer kan også leveres inn i butikken, men det er viktig at det leveres under åpningstid, sier Christian Hole, salgssjef for hvitevarer i Elkjøp Norge, i ei pressemelding.

Salgssjefen påpeker at hvitevarer og annet elektronisk avfall som blir satt igjen utenfor Elkjøps varehus utenom åpningstid, ofte blir stjålet og plukket fra hverandre.

- Det er viktig at produktene blir tatt godt vare på av oss, derfor oppfordrer vi alltid kundene våre til å komme i åpningstidene, slik at produktene blir behandlet på riktig måte. Det vi ønsker å unngå er at produktene havner i vanlig søppel, eller blir liggende i naturen. Med gamle kjøleskap er det stor fare for utslipp av KFK- og andre klimagasser, sier Hole.

I løpet av de siste 20 årene har kjøleskap blitt veldig mye mer energieffektive, ifølge elektronikkjeden. Et gammelt kjøleskap bruker ekstremt mye mer strøm enn et nytt. Avhengig av hvor gammelt kjøleskapet er, ligger strømforbruket på mellom 1000 og 1500 kWh per år for kjøleskap som er 20-30 år gamle. Moderne kjøleskap bruker under 400 kWh per år.

KFK-gasser, eller klorfluorkarboner (også kjent under merkenavnet Freon) er en type gasser som er med på å bryte ned ozonlaget når de når atmosfæren. Har du kjøleskap som er fra før 1993, er sjansen stor for at det inneholder KFK-gasser. Da er det ekstra viktig at det sendes inn for sikker behandling.

Utslipp av all KFK-gassen fra ett eneste kjøleskap tilsvarer CO2-utslipp tilsvarende 10 000 kilometer bilkjøring.