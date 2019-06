-Er dere klare for 20 års jubileum?

New Articles

Mange hadde møtt opp for å få med seg åpningen. Vestad opplyste fra scenen at ingen hadde trodd at de noen gang kom til å ha et 20 års jubileum i 1999.

- Men det har blitt mye øving, mange oppsetninger, sene kvelder og tidlige morgener.

Og nå etter 20 år er det uvisst hva som kommer til å skje med Kibneb-festivalen etter at Knut Anders Vestad tidligere har opplyst at han kommer til å gi seg som kunstnerisk leder.

Kvalitet

Vestad fortalte også publikum at kvalitet alltid hadde vært det viktigste for ham som kunstnerisk leder.

- Kvalitet har alltid vært rettesnoren, og vi har hatt et mål om å gi folk det de ikke trodde de kunne like.

Men de har likevel spilt på lag med publikum.

- Det gjør oss kanskje til en sær og introvert festival, men vi har alltid hørt på publikum.

Historie

Festivalen, som begynte som en protest mot det etablerte, har etter hvert blitt etablert som en årlig begivenhet i Agdenes og Lensvik. Gjennom disse 20 årene har de hatt publikum fra hele Norden. Og leken har vært en viktig ingrediens i festivalen.

- Festivalklubben Grønn på kaia i Lensvik er for eksempel en parodi på Blå i Oslo, og Fossajazz er en parodi på Vossajazz, fortalte han.

Lokale artister

Åpningskonserten fortsatte med det lokale rockebandet "Lefsa" med ungdommer fra Lensvik før ordfører Oddvar Indergård erklærte den 20. Kibneb-festivalen for åpnet.

Indergård takket de frivillige for innsatsen og sa at de var heldige i Agdenes, som hadde en slik festival.

- Uten de frivillige hadde vi ikke hatt en festival i Lensvik, og det er trivelig å se at folk kommer år etter år, sa ordføreren.

Deretter fikk vi en smakebit fra fredagens Vaffelkonsert med Lisa Ingdal og Gunnhild Ingdal. Åpningskonserten ble deretter avsluttet med to sanger av Lensvik Blandakor, som har vært med på Kibneb-festivalen siden begynnelsen.

Etter åpningskonserten

Kunstnerisk leder Knut Anders Vestad hadde ikke en vemodig følelse etter å ha vært med på åpningen til sin siste Kibneb-festival.

- Jeg har bare den vanlige kaotiske følelsen, og tenker bare at det var artig at det kom så mange folk på åpningen, sa han.

Og pekte på at det var nå egentlig slik det alltid hadde vært.

- Vi har aldri planlagt hva som skal skje neste år. Vi begynner planleggingen vanligvis på nyåret, avsluttet han.