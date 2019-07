Regner med å doble omsetningen

New Articles

Da han for tre år siden startet Siko As hadde han aldri trodd han en dag skulle sitte i samme kontorlandskap som Orkland Energi på Fannrem i Orkdal kommune. Orkland Energi har kjøpt 60 prosent av aksjene i bedriften til Laksøyen. Selv sitter han igjen med 40 prosent, men det bekymrer ham ikke at en så stor aktør som Orkland Energi har aksjemajoriteten.

- Vi har sammenfallende tankegang og er opptatt av innemiljø og fornybar energi. I tillegg har vi i den signerte avtalen forsikret oss om hva vi skal holde på med fremover, forteller Laksøyen.

Siko AS skal fremdeles selge varmepumper, men de skal også selge solcelleanlegg, elbilladere og solskjerming.

Prosess

Fusjonen med Orkland Energi har ikke skjedd over natten. I 2016 måtte han ta et valg. Han hadde opprinnelig tenkt å satse fulltid som komiker og ha Siko AS, som en bigeskjeft. Men slik ble det ikke.

- Det hele begynte med at jeg kjøpte meg en kassebil og begynte å ringe rundt til kunder for å ta service på varmepumpene deres.

Men det er langt ifra alle som lykkes med å starte eget firma, og langt de færreste blir oppkjøpt av større aktører. Laksøyen tror en av grunnene til at han har lyktes er at han er uredd.

- Dersom jeg ser en mulighet, så prøver jeg meg. Noen ganger går det galt, andre ganger går det bra. I tillegg ligger det mye hardt arbeid bak, forteller han.

Helhet

Knut Ole Laksøyen er, som daglig leder, fortsatt aktivt med i driften av Siko AS.

- Jeg er fortsatt ute og monterer selv. Det gjør at jeg også vet hva dette handler om på alle plan. Jeg ser helheten og det gir meg en fordel.

Men han har ikke planer om å fortsette som daglig leder.

- Nei, det ønsker jeg ikke. Jeg er en kreativ gründer type og passer bedre til å tenke fremover og være med på å utvikle forretningen.

Laksøyen skal derfor fremover ha en markedsførings- og salgsrolle i selskapet.

- Det er den biten jeg er god på. Jeg passer ikke til å være daglig leder og er best på å være ute blant folk. Det er en attraktiv jobb for de det passer for, men ikke for meg.

Godfot-teorien

Siko AS søker derfor nå etter daglig leder, og det er en prosess de har tenkt å bruke tid på.

- Vi kommer til å bruke tid på å finne den rette til å administrere den daglige driften. Det handler mye om å finne rett person, så vi har ikke hastverk.

Han har som komiker imitert Nils Arne Eggen i 10 år, og er en stor tilhenger av godfot- teorien til Eggen.

- Jeg er ærlig med meg selv og ser hva jeg passer best til å gjøre. Det er jo svært vanlig i familiebedrifter at de som starter opp en bedrift har denne rollen, og det er kanskje ikke det smarteste hele tiden, utdyper han.

Tilfeldig

Da han ble eneeier av Siko AS benyttet han seg av hjelpen til Næringshagen i Orkdal kommune, og det var de som først foreslo at han burde ta et møte med Orkland Energi.

- Allerede på første møte merket jeg at vi hadde mye av de samme tankene og jeg fikk en forståelse av at organisasjonen var i utvikling. De var tydelige på at de så etter nye forretningsområder.

Da hadde Siko AS allerede etablerte en butikk på AMFI i Orkanger.

- Det finnes ikke en lignende butikk på kjøpesenter i Norge, og vi har fått flere forespørsler om å starte butikk andre steder. Orkland Energi ønsket da i første omgang å selge aktuelle produkter gjennom butikken vår på AMFI.

Og vegen videre har blitt til etter hvert, forteller Laksøyen.

- Vi har ikke hatt en plan om at det skulle ende med salg til Orkland Energi, men vi endte opp med å selge 60 prosent av aksjene våre. De ønsket å sitte med aksjemajoriteten for å kunne styre mer.

Ikke mye penger

Han vil ikke fortelle hvor mye penger han har tjent på fusjonen, men sier det meste har gått inn i Siko AS for å styrke videre drift.

- Vi har ikke lyst til å flagge summer, men det er gjort en utregning i forhold til hva som er gjort frem til nå. Vi selger også forretningsideen videre, og det ligger i kortene at potensialet er stort.

Noen sum ønsker heller ikke daglig leder i Orkland Energi, Eirik Jørum, å gå ut med.

- Det er sterk konkurranse på dette feltet og vi ønsker ikke å gå ut med hvor mye penger vi har brukt på å kjøpe aksjemajoriteten, sier Jørum.

Nye områder

Jørum forteller at Orkland Energi gikk inn i Siko As fordi de ønsket å vokse og tilby flere produkt til kundene.

- Forretningsområdet til Siko AS ligger nært opp til vårt. Kundene våre kan spare penger og miljøet på å kjøpe disse produktene, og derfor ønsket vi å kjøpe oss inn i selskapet.

Butikken på AMFI er også noe som gjør oppkjøpet til en god investering, sier Jørum.

- Vi får et utstillingsvindu gjennom butikken på AMFI. Der kan vi selge produktene våre og sortimentet blir utvidet med elbil-ladere og solcelleanlegg.

Forretningsplan

Siko AS har hatt en betydelig vekst siden oppstart og Laksøyen forteller at de har som mål å doble omsetningen innen 2020.

- I forretningsplanen vår har vi mål om å doble omsetningen innen 2020. Det vil si at vi ønsker å passere 20 millioner kroner i omsetning.

Men han vet ikke hvor mange ansatte de kommer til å ha behov for i fremtiden. I dag har de seks ansatte.

- Det ligger i kortene at vi kommer til å ansette flere, men vi kan ikke si et antall nå. Det er viktig å få med de rette folkene.