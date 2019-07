Kan bli konkurranse om bensinkundene

New Articles

Trønderoil og brødrene Vegard og Kenneth Handberg jobber nå på hver sin kant for at ytre Agdenes skal få en bensinpumpe i drift igjen. Vegard Handberg er egentlig matros på sjøen, men har sammen med broren Kenneth Handberg kjøpt eiendommen der Coop har butikk i dag i Vassbygda. Det var tidligere en bensimpumpe på stedet, men den har vært ute av drift i et halvt år.

- Vi håper at vi skal få dette til. Det kan fort komme til å koste to millioner kroner, men vi har søkt om støtte fra Merkur-programmet, og håper vi får denne støtten, sier Vegard Handberg.

Søknadene blir behandlet fortløpende. I tillegg er Trønderoil i ferd med å etablere et bensinanlegg på eiendommen der Sofus Oil tidligere hadde en bensinpumpe noen kilometer unna i bygda Selva.

- Det er vilkår for hvor mange kilometer det må være til neste bensinpumpe, så vi vet ikke hvordan utfallet blir.

Coop Nordvest

Driftsdirektør i Coop Norge Arild Solberg forteller at de hadde en lekkasje på anlegget, som gjorde at de ble nødt til å undersøke feilen og stoppe salget av bensin i Vassbygda.

- Men vi ønsker ikke lenger å drive med drivstoff og har nå samtaler med ny huseier om videre drift, sier Solberg.

Trønderoil

Noen kilometer unna Coop-butikken i Vassbygda ligger bygda Selva. Ole Kristian Fremstad Meland kjøpte tidligere i år eiendommen på selvleiret, der Sofus Oil holdt til, fra Selva Havn. Målet med kjøpet var å få i gang et drivstoffutsalg i tillegg til at Meland ønsket å bruke eiendommen til eget firma. Nå viser det seg at det er Trønderoil, som ønsker å starte opp bensinutsalg på eiendommen. Avisa Sør-Trøndelag har vært i kontakt med Trønderoil, som forteller at de er i ferd med å starte opp.

- Vi hadde planer om å starte nå i juli, men vi venter på pumpene. De er litt forsinket, forteller Tove Helgemo Holden hos Trønderoil.

Tidsrammen er derfor en gang i juli eller august.

Holden forteller at de har fått flere forespørsler om å starte opp virksomhet i Agdenes.

- Og tiden var inne når Ole Kristian Meland tok over anlegget i Selva.

De skriver i en e-post at Trønderoil ønsker å videreføre Sofus Selven sine visjoner om et levende nærmiljø og velfungerende næringsliv.

Anlegget kommer til å levere vanlig diesel, avgiftsfri diesel, bensin og adblue.