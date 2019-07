Advarer mot bading i Svorksjøen

New Articles

Onsdag denne uken sjekket ST stemningen på Svorksjøen camping, hvor vintertrøtte trøndere hoppet i vannet i den etterlengtede sommervarmen. Kun dager senere advarer Melhus kommune nå mot å bade i innsjøen, etter flere sykdomstilfeller.

Facebook-varsler

Lørdag 27. juli klokken 14:28, postet Melhus kommune et OBS-varsel på sine offisielle Facebook-sider. Etter flere meldinger om badegjester som har blitt syke med oppkast og diaré, har Melhus kommune tatt vannprøver på Svorksjøen. Kommunen ber folk være forsiktige med å bade i vannet, og advarer mot å drikke det.

Søndag 28. juli klokken 10:38, postet kommunen en oppdatering i samme Facebook-innlegg. Her framkommer det at kommuneoverlegen i Melhus nå fraråder all bading i Svorksjøen, på grunn av stort antall tilbakemeldinger om smitte. Rådet gjelder for både mennesker og dyr.

Søndag formiddag er kommentarfeltet til Melhus sitt Facebook-innlegg fullt av kommentarer fra foreldre som forteller om barn som er blitt syke.

Ukjent smitteårsak

Melhus kommune skriver på sine nettsider at legevakt bør kontaktes for oppfølging eller rådgivning rundt eventuell sykdom, men at man ikke trenger å varsle om smitte. Legevakta i Trondheim og Orkdal er informert om forholdet, og fører oversikt over hendelsene.

Også Orkdal kommune har oppdatert sine nettsider om forholdet. Som de skriver, er Svorksjøen en yndet badeplass også for mange i Orkdal kommune. Her har kommuneoverlegen i Orkdal kommentert saken.

- Vi vet foreløpig ikke hvilken bakterie eller virus det er snakk om. Vi ser imidlertid at det er en forholdsvis rask inkubasjon med spontan bedring i løpet av neste døgnet blant dem som er blitt syke, sier kommuneoverlege Jimmy Wikell til Orkdal kommune.

Wikell sier videre at det er tatt tilstrekkelig med prøver av syke badegjester, og at det dermed ikke nødvendig å kontakte legevakt med mindre helsetilstanden er dårlig.

Svorksjøen er fellesnevneren

Det var kommunelegen i Melhus som fikk melding om at flere barn som hadde badet ved Svorksjøen camping, hadde blitt syke. Dette skriver Adresseavisen. Lørdag formiddag kontaktet hun fungerende rådmann Morten Bogstad i Melhus kommune om forholdet. Foreløpig er det uvisst hvor mange som er blitt syke.

- Såvidt jeg kjenner til er det både barn fra Melhus og Orkdal som er rammet. Det kan også være barn fra Meldal, men det vet vi ikke enda, sier Bogstad til Adresseavisen.

Adressa skriver videre at det eneste barna har til felles, er at de alle har badet i Svorksjøen. Men det endelige svaret på smitteårsaken, får vi ikke før over helgen.

- Det er jo helg, så vi får ikke levert vannprøvene før på mandag, sier Bogstad.

Melhus kommune skriver på Facebook at de vil oppdatere foreliggende informasjon på kommunen sine nettsider.