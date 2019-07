Prøvesvarene er klare

New Articles

I ettermiddag fikk Melhus kommune svar på vannprøvene fra Svorksjøen camping, som ble innlevert til Trondheim analysesenter mandag.

Noen av disse prøvene viser et E. coli-nivå på over 2 400 enheter per 100 ml. Dette skriver Melhus kommune i en pressemelding. Folkehelseinstituttet skriver at verdier av termotolerante koliforme bakterier over 1 000 per 100 ml, er uakseptabelt.

Driver av campingplassen er informert om nivåene. I dag ble det besluttet at infiltrasjonsanlegget på campingen tas ut av drift, og at avløpssystemet blir kjørt som lukket system. Det er tydelig at campingplassens avløpssystem ikke er dimensjonert for aktiviteten vannet har hatt den siste uka, heter det i pressemeldingen.

Framover vil Melhus kommune tømme tanken minimum en gang per uke.

Melhus kommune vil følge opp med nye vannprøver framover, og siden er det opp til kommuneoverlegen å friskmelde badevannet.