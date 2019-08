Ingen dispensasjon

New Articles

Gårdsnummer 59 med bruksnummer 39 får ikke dispensasjon ifra Agdenes kommune sin arealplan til å sette opp uthus på 50 m². Det gis imidlertid dispensasjon fra arealplanen til å sette opp uthus med samme størrelse som på uthus som skal rives. Da med øvre begrensning på 38 m². Grunnen til avslaget oppgis å være at behov for lagerplass på hytta synes å være et behov for de fleste hytter i området. I tillegg ligger en del av tomta der bygget er tenkt oppført i hensynssonen til et fornminne.