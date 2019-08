New Articles

Badesesongen og sommervarmen kan nytes til det fulle i Halsa. Interkommunalt miljørettet helsevern har testet badevannet ved alle badestrendene i Halsa kommune. Det innbefatter badestrendene Fjærvika, Knarrbukta, Valsøya, Bottensanden, Enge og Langkunesset. Vannkvalitet for friluftsbad blir vurdert ut i fra innholdet av tarmbakterier. Prøvene viser at badevannet har et svært lavt innhold av tarmbaketrier og har utmerket kvalitet.