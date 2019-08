New Articles

Søknaden er vurdert i henhold til bestemmelsene i plan-og bygningsloven, skriver Rindal kommune i sakspapirene.

Kommunen skriver videre at punktfeste ligger i reguleringsplan for Helgetunmarka sør. Vann har vært en utfordring i området og hytteiere har gått sammen om borring etter vann og bygging av brønnhus. Kommunene vurderer det som et svært lite, men viktig tiltak. Rådmannen ser heller ikke at det er forhold vedrørende søknaden som skulle tilsi avslag.