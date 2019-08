New Articles

Nødetatene rykket fredag ettermiddag i 17-tida ut etter at en personbil kjørte på en elg på fylkesvei 65 ved Svorkmo. To personer ble fraktet til sykehuset for en legesjekk. Ifølge politiet skal det ikke ha vært alvorlige skader.

Elgen løp videre etter påkjørselen. Den lokale fallviltgruppa ble rutinemessig varslet.

Trafikken på ulykkesstedet ble stoppet en periode, slik at ettersøksjegerne fikk et spor å gå ut i fra. Det er ukjent om de fant elgen senere på kvelden.