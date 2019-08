Synes for få elever brukte sykkelhjelm

New Articles

Politiet gjennomfører i tilknytning til skolestart en rekke kontroller ved skoler i nedslagsfeltet. På torsdag var patruljen på Gjølme skole i Råbygda. Og fredag morgen var det tid for kontroll på Evjen skole.

- «Aksjon skoleveg» sjekker generelt sikring av barn og voksne i bil (bruk av bilbelte) og generell kjøreadferd ved skoleområdet, forteller Randi Fagerholt ved lensmannskontoret i Orkdal.

- Hvordan gikk det på Evjen skole?

- 25 biler ble sjekket uten at det ble gitt noen reaksjoner. Men patruljen påpekte at for få elever brukte sykkelhjelm da de kom syklende. De snakket med noen av de yngste elevene på skolen, sier hun.

Fagerholt oppfordrer barna til å bruke hjelm på skoleveien - og ellers når de sykler.