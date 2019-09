Jo Sverre videre i Norske Talenter

New Articles

I 2018 fikk han også Adresseavisens musikkstipend.

Jo Sverre Sande er med i sesong 10 av talentkonkurransen. Sande er for tiden på fjelltur i Kirgisistan og derfor lite tilgjengelig for et intervju, men han skriver følgende i en sms.

- Jeg hadde i utgangspunktet aldri tenkt å bli med på noe talentprogram, men da jeg fikk forespørselen kom jeg frem til at det kunne bli en ny og artig erfaring. Det fine med Norske Talenter er at man har full kunstnerisk frihet, og for min del betyr det at jeg får spille mine egne sanger foran et nytt og stort publikum. Deltakelsen er definitivt utenfor min komfortsone, men av og til tror jeg det er bra å gå dit også, skriver Sande.