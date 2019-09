Ny E6 vedtatt

New Articles

De nye reguleringsplanene erstatter planene for ny E6 fra 2016, med to til tre felt og 90 kilometer i timen. Disse planene er erstattet med en veitrasee med delvis ny linjeføring med fire felt og 110 kilometer i timen på store deler av veistykket.

Nye Veier er nå inne i en prosess for å få på plass en totalentreprenør for jobben. De forventer å ha landet kontrakten i november 2019.

Berkåk

Nye Veier skriver videre i pressemeldingen at dette vil bety at E6 gjennom sentrum av Berkåk i fremtiden vil bli lagt øst for tettstedet. De viser til at det har vært et stort lokalt engasjement rundt planene for en ny E6 med folkemøter og høringsrunder.