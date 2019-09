Tre skoler i distriktet deltar i skolejoggen

New Articles

I fjor deltok 22 500 skoleelever fra 112 skoler i hele Norge i Skolejoggen for SOS-barnebyer, og bidro til å samle inn mer enn 880 000 kroner til SOS-barnebyers arbeid.

20.september

20. september, eller den datoen som passer best for skolen, er det klart for en ny runde med Skolejoggen. Støtten fra elevene vil gi de mest utsatte barna verden over bistand og et håp om et trygt hjem for fremtiden. I år skal pengene gå til barn uten omsorg, skriver SOS-barnebyer i en pressemelding.

Marit Bjørgen er ambassadør for skolejoggen.