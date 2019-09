«Eg ville heller ha tenkt på sex og ei «skjur», men neppe fått særleg nytte av det»

New Articles

Minnet eller «hukommelsen» er eit lunefullt fenomen. Eg tenker ikkje på Alzburger eller kva det no heiter, som er for alvorsamt til å spøke med. Derfor skriv eg om kvardagsglømska, som kan ramme oss alle. Kor ofte har eg ikkje gått på badet når eg eigentleg skulle hente gulrøter (???) på soverommet. Viss du er over midtlivskrisa og ikkje har glømt det, har du sikkert opplevd noko liknande.

Ein annan gong har du kanskje vore i selskap og vorte presentert for fleire interessante personar. Somme gjorde rett og slett inntrykk, men vel heimkommen, har du glømt kva dei heitte. Både den snertne dama i lårkort og herren med snurrebart har gjømt seg blant namnlausingane. Slike episodar sitt som nagla i hjernebarken, men ikkje namna. Ekkelt.

Kor var du da Oddbjørn Wirkola hoppa etter Brå og braut staven? Dette er eit innmari spørsmål, som dukkar opp kvar einaste OL- og VM-vinter. Eg minnest to langrennarar, ein russisk og ein hølonding, som spurta vilt. Men kor eg var hen? Kan det vera så viktig da? Kanskje hadde eg lagt meg på ein lur plass, der omtrent alt er umuleg å finne att.

Det finst talentfulle minneartistar, som har trena seg opp til å hugse lange harangar av eitt eller anna. Eg kjem i hug ein som kunne ramse opp 27 telefonnummer baklengs og i tillegg alle søskenbarna til bestemødrene åt dei som åtte numra. Så vidt eg minnest, vart eg imponert. Da var det ein luring i salen, som plutseleg spurte: Kva åt du til middag i går? Flau og forvirra vart artisten ståande og stotre: Du får spørje kjerringa. Og det visste ho, kvar einaste middag heile veka til endes. I tillegg hugsa ho dei svartsvidde pølsene som mannen grilla onsdagskvelden. Akkurat det er det vel forståeleg at han hadde glømt.

Somtid står slike hugsekunstnarar fram i media og avslører knepa sine. For å kunne repetere lange talrekker, fortalte ein at han gjorde om tala til figurar av ymse slag. 6-talet såg han for seg som ei øks og 7 som eit stupebrett. Eg ville heller ha tenkt på sex og ei «skjur», men neppe fått særleg nytte av det.

Det lever mang ein «glømskit» (glømsk person), som er meir glømmen enn eg. Eg minnest ungguten som kom heim og fortalte at han hadde forlova seg, men forpinna om han hugsa namnet på veikja. Enno hugsar eg både nummer og namn på alle sauene våre. Men hadde eg hatt like mange kjerringar som sauer, kunne eg sikkert fått problem med namna. Kanskje ville det ha vorte for mange nummer òg.