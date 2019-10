New Articles

Det nærmer seg vinter og snø. Allerede nå er det gjerne minusgrader på morgenen. Det kan bety glatte veistrekninger enkelte steder.

Nylig la det lokale politiet (Charlie 30) ut et innlegg på sin egen Facebook-side, der de advarer mot nettopp glatt føre. Bildet er tatt på fylkesvei 700 overfor svingen i Klinghåmmårn mellom Svorkmo og Løkken.

- I den forbindelse vil Charlie 30 minne om at Klinghåmmårn står på samme sted, og at svingen er like krapp i år som i fjor. Kjør forsiktig og avpass farten etter føret, står det.

Klinghåmmårn er som kjent et ulykkespunkt på vinteren.