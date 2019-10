12 vogntog lastet med fisk fikk bruksforbud

New Articles

Utegruppa til Statens vegvesen gjennomførte mandag kveld en kontroll på E6 på Berkåk i Rennebu. Kontrollen pågikk fra klokka 20 til litt over midnatt.

Hele 12 vogntog, der alle var lastet med fisk, fikk kjøreforbud. Det betyr at de ikke for kjøre videre sørover før problemet er utbedret.

Og problemet var at det rant vann fra de fullastede lasterommene under kjøring. Blant annet kan dette være blodvann fra fisken. Løsninga er at sjåføren justerer temperaturen i kjølerommet slik at det blir kaldere, og vannet fryser til is.

Faren med avrenninga er at det kan bli glatt på veien, spesielt i svinger og stigninger. Da kan det bygge seg opp med vann og is på bestemte steder.

Ifølge vegvesenet ble både norske og utenlandske kjøretøy stoppet i kontrollen.