Her blir det «alle mot 1»

Førstkommende lørdag er det tradsjonsrike Rennebuspæll i Rennebuhallen. I år riktignok med bare åtte korps, men forhåpentligvis like minnerikt for dem som deltar.

Det er 25. gangen at Rennebu skolekorps arrangerer denne korpskonkurransen for skolekors der korpsene får vist sin musikalske kvalitet, men også evnen til å underholde og til samspill.

I år deltar åtte korps med cirka 350 musikere. Korpsene kommer fra Hitra i vest, Ranheim i nord, Budal i øst og Rennebu i sør med hovedvekt på korps i og rundt Trondheim.

- Alle korpsa har tidligere vært med i Rennebuspæll. Det viser at de ønsker å komme tilbake, men vi håper at enda flere melder seg på til senere Rennebuspæll, sier Herborg Skjolden som er leder av hovedkomitéen for Rennebuspæll 2019.

I år er det blues som er tema for konkurransen. Nærmere bestemt «Blues – in other shoes», som er et tema hun mener innbyr til både å være tro til sjangeren, men også å være kreativ ut over sjangeren.

- Det kan bli spennende kombinasjoner, sier Skjolden.

Da arrangøren ønsker å involvere publikum og deltakere litt mer gjennom dagen, blir det i hovedpausen en runde med den uhøytidelige konkurransen «Alle mot en», der idéen er stjålet fra NRK sitt program med samme navn. Konkurransen fortsetter på festkvelden der også blues- og countrymesteren Frode Haarstad spiller med en hemmelig gjest. På tampen av kvelden blir det premieutdeling i ulike kategorier og der korpsa får rykende ferske tilbakemeldinger med seg hjem.