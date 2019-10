Skulle opptre på Orkdal kulturscene denne uken - nå er turneen avlyst

New Articles

Riksteatret meldte denne uka at de avlyser den planlagte turneen med forestillingen «Til barnets beste» med Gørild Mauseth. Årsaken til avlysningen skal ifølge en pressemelding være at «ikke lar seg ferdigstille til sin planlagte premiere neste uke. Den kommende turnéen må derfor kanselleres».

I pressemeldingen står det også at teateret skal arbeide videre med forestillingen, og at de vil forsøke å sette opp forestillingen til våren.

Ett av stoppestedene til på Riksteaterets planlagte turnè, var Orkdal kulturscene 30. oktober. De som allerede har kjøpt billett til forestillingen vil få refusjon.

– Orkdal kulturscene respekterer Riksteatrets avgjørelse som vitner om fokus på kvalitet og at Riksteatret kun ønsker å presentere forestillinger som anses ferdige og gjennomarbeidede nok for sitt publikum. Kulturscenen håper å kanskje kunne presentere forestillingen på et senere tidspunkt, skriver kulturleder i Orkdal kommune Arne Fagerholt i en pressemelding.