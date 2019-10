13 førere fikk bot

Onsdag ettermiddag gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll på fv 700 i Grindal i Rennebu kommune.

– Tolv forenklede forelegg for fart, og ett forenklet forelegg for håndholdt mobiltelefon, skriver politiet på Twitter klokka 17.30.

Største hastighet var 80 km/t i 60-sonen.

