Får bygge bolig

Jon Magne Elshaug, eier av gårdsnummer 21 bruksnummer 3, innvilges dispensasjon fra kommunens arealplan for fradeling av en ubebygd parsell på inntil 2 dekar til boligformål, skriver kommunen i sakspapirene.

Eiendommen var opprinnelig et sameie mellom søsknene Jon Magne Elshaug og Marit Elshaug. Jon Magne Elshaug har nylig overtatt eiendommen i eneie etter oppløsning av sameiet ved dom i Tingretten. Kommunen skriver at det i 2010 ble gitt tillatelse til fradeling av tomt. Planen var da at Jon Magne Elshaug skulle bygge hus på den fradelte tomten, men dette ble det ikke enighet om og i forbindelse med oppløsningen av sameiet fikk den andre sameieparten, Marit Elshaug, antatt budet på denne tomten, skriver kommunen videre i sakspapirene.

Grunnen til ønske om å bygge et nytt hus er plassmangel. Dette var også grunnen da eier søkte om fradeling i 2010 og fikk innvilget dispensasjon. Kommunen gir dispensasjon fordi det ikke går tapt dyrka eller dyrkbar jord. Kommunen vurderer også at drift- og miljømessige forhold er tilfredsstillende, skriver kommunen i sakspapirene.