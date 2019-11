New Articles

I løpet av natt til torsdag har noen tatt seg inn i en bolig i Skoganveien på Evjen. Boligen er for tida ubebodd.

Det er ukjent hvordan de uvedkommende gjestene har tatt seg inn, eller hva som eventuelt er stjålet.

Politiet skal prøve å få en oversikt over dette sammen med personen som nå disponerer boligen. Vedkommende bor for øvrig et annet sted i landet.

- Politiet skal følge opp saken, sier lensmann Tor Kristian Haugan.