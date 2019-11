Derfor er denne veien stengt

New Articles

Gammelosveien på Orkanger har siden forrige uke vært stengt for gjennomkjøring. Årsaken er at det legges fjernvarmerør under veien.

ST har tidligere omtalt at fjernvarmenettet, som i dag kun er lagt til Grønøra øst, nå skal over elva ved Hamos og nå Norsk Kylling på Grønøra vest.

- Det er Norsk kylling som er utløsende for at vi bygger ledningen på Grønøra vest, utalte Kurt Sørum, daglig leder i Orkdal energi varme AS, i midten av oktober.

Ledningen skal bygges fra varmesentralen på Strandheim. og på sin vei mot vestsida, må Gammelosveien altså stenges.

- Vi har tatt røntgen i grøfta i dag. Deretter starter isoleringsarbeidet. Så skal Mardahl Maskin fylle igjen grøfta. Tilbakeføringa av veien starter de med på torsdag denne uka, forteller Sørum nå.

Til slutt skal det asfalteres der gravearbeidet har pågått. Det er ventet at Gammelosveien åpner for trafikk igjen i i starten av neste uke.

Rørtraseen fra Strandheim til Norsk kylling blir på 2,6 kilometer. Bedriften skal ha fjernvarmen klar fra 1. januar 2021 - noen måneder før fabrikken åpner for fullt.

Det er Orkdal energi som tar kostnaden ved fjernvarmeutbygginga, som er den største i fjernvarmeselskapets historie.