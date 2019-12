Skal ha folkemøte om millionprosjekt

New Articles

Folkemøte vil bli holdt søndag kveld på Løkken kulturhus. Her skal Løkken IF presentere forprosjektet på kunstis og aktivitetspark ved Løkken stadion.

Prosjektgruppa vil redegjøre for sitt arbeid så langt, og vil svare på spørsmål om prosjektet.

- Vi håper at så mange som mulig ønsker å ta turen til Løkken kulturhus denne kvelden, sier Rolf Ervik i prosjektgruppa.

Blant annet vil skøytehelten Jan Egil Storholt og skøytepresident Mona Adolfsen være til stede under presentasjonen av forprosjektet.

Ishockeybane

Prosjektgruppa bestående av Rolf Ervik, Inge Storås, Tor Helgeton, Jørn Arild Drugli og Ragnar Waalen ønsker å se på muligheten for å få bygget en kombinert hockey og gokartbane på arealet rundt Løkken stadion som ikke er i bruk. Tanken er også å få til en større aktivitetspark.

- Drømmen om en lengdeløpsbane ble for kostbar. Vi ønsker nå å få til enhockeybane på 60 x 30 meter med takoverbygg. Planen er at den skal stå i tilknytning til tribunen på gressbanen med muligheter for å montere sammen taket fra tribunen med taket på isbanen, forklarte Rolf Ervik da ST var på befaring på Løkken sammen med prosjektgruppa i oktober i år.

Gjengen har også en plan om at kunstisflata skal kunne brukes til gokart om sommeren.

- Kunstisflata blir betong og da vil vi bruke den til gokart på sommeren. Vi har sjekket priser på det og det skal være overkommelig. Da er det snakk om el-gokart. Den gokartbanen i Rennebu er nedlagt, så da får vi et nytt tilbud her som ikke er å finne andre plasser enn i Trondheim, sier Ervik.

Vil tilby noe helt nytt

Det prosjektgruppa nå planlegger er et tilbud som ikke eksisterer i nykommunen Orkland.

– Vi har veldig mange anlegg i Orkland og spesielt på Orkanger og i Knyken. Isflate har vi ikke i kommunen nå, så dette må vi få til. Tanken er at dette anlegget alltid skal være åpent og kan brukes døgnet rundt. Jeg tror dette vil få en helt annen aktivitet og bruk av anlegget her, sier Ervik.

Kostnadsrammen for hele prosjektet er enda ikke klart.

– Det er vanskelig å si, men selve aktivitetsparken er kanskje en million og en mindre kunstgressbane koster jo litt. Det er vanskelig å vite hvor mye kunstisen og taket kommer til å koste. Det er absolutt et millionprosjekt. Det blir kjempespennende, sier Inge Storås i prosjektgruppa.