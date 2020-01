Gult farevarsel for søndagen

Yr har sendt ut gult farevarsel for jordskredfare i Trøndelag søndag og mandag.

Det ventes mye nedbør fra søndag kveld til mandag kveld, lokalt opp mot 100 millimeter i døgnet.

Det vil også være relativt høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting. Stigende temperaturer vil føre til stor snøsmelting også i høyfjellet.

På Vestlandet vil snøgrensen stige til opp mot 1500 moh., og i Trøndelag og Nordland til opp mot 1000-1200 moh.

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er stevis høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 cm snø.

Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget, skriver Yr på sine hjemmesider.

⚠️ Det er sendt ut gult farevarsel for mye regn i deler av #Nordland og #Trøndelag fra søndag kveld til mandag kveld. Lokalt kan det komme opptil 70-100 millimeter på et døgn. Følg med på https://t.co/orfrPPNHR1 (nederst i listen over farevarsel). pic.twitter.com/AD9eh4UWtS