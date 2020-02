Nå kan et team sjekke deg for smitte hjemme

New Articles

Det skriver kommunen på sine nettsider. Det er kommunelege Jimmy Wikell som kommer med denne nyheten.

Potensielle smittebærere skal som kjent ikke oppsøke fellesområder som sykehus og legevakt hvis man mistenker at man er smittet av koronaviruset.

- Det kan føre til smittespredning. Har du mistanke om at du kan være smittet, ring legevakt på 116 117, sier kommuneoverlegen.

Teamet rykker ut

Legevakten vil gi beskjed til det mobile teamet, som setter seg i bilen og oppsøker deg på din hjemmeadresse. Prøvetaking vil bli gjennomført og prøven sendes til analyse. Du vil få god informasjon om hvordan du skal forholde deg fram til resultatet av prøven er klar.

Wikell presiserer at ingen er påvist med smitte i Orkland kommune, men at man med denne ordningen signaliserer at man tar situasjonen på alvor.

I helgen benytter du legevaktens telefonnummer 116 117, ikke nødnummer 113, som bare skal benyttes ved øyeblikkelig hjelp.

Wikell viser for øvrig til tidligere generelle råd som kommunen har gått ut med i forhold til koronaviruset.

Kilde: orkland.kommune.no