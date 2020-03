Norge stenges ned - kommunen informerer om hvordan dette påvirker deg

New Articles

Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Orkland kommune har gått ut med følgende informasjon i etterkant av dette:

Alle skoler og barnehager stenges fra og med i morgen og til og med 26. mars 2020

Regjeringen har opplyst at det gis omsorgspenger til foreldre med barn hjemme fra skole og barnehage.

Det tilbys barnetilsyn til foreldre innen samfunnskritiske områder i barnehager og skoler som barna tilhører, fra og med i morgen og til og med 26. mars 2020. Dette gjelder også SFO. Dette for å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. De 15 kritiske samfunnsfunksjonene er:

Styring og kriseledelse

Forsvar

Lov og orden

Helse og omsorg

Redningstjeneste

IKT-sikkerhet i sivil sektor

Natur og miljø

Forsyningssikkerhet

Vann og avløp

Finansielle tjenester

Kraftforsyning

Elektroniske kommunikasjonstjenester

Transport

Satellittbaserte tjenester

Apotekene

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

De det gjelder – som ikke kan skaffe tilsyn selv – tar kontakt med barnehagestyrer eller rektor om de er innenfor kriteriene for samfunnskritisk jobb eller andre hensyn.

Orkland kommune har vært forberedt på at denne situasjonen kunne oppstå, og er godt i gang med planlegging for digital undervisning. Informasjon om dette vil komme til foreldre.

Adgangskontroll

Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper. Dette følges opp av Orkland kommune og er gjeldende for våre institusjoner fra og med kl. 18.00 i dag til og med 26. mars 2020.

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet avvises.

Stenging og forbud

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

Kulturarrangementer

Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs

Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand

Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv

Treningssentre

Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende

Svømmehaller, badeland og liknende

Orkland kommune følger opp stenging av de funksjonene som vi har ansvar for, og oppfordrer til at møter og private treff som ikke er livsviktige avlyses. Det er møtepunktene mellom mennesker som er smitteveien. Vi ber derfor om at folk tenker over hva som er strengt nødvendig å delta på og bruke digitale løsninger.

Reiser og karantene

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostnader vil bli kompensert.

Vedtaket gjelder fra i dag 12. mars kl. 18:00 og foreløpig ut april 2020.

Helsedirektoratet oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i hjemme-karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft. Det vil si at, at hvis du kom hjem fra et land utenfor Norden torsdag 27. februar, gjelder karantenen fra da.

Arbeidstakere og arbeidsforhold

Alle arbeidstakere må ta kontakt med egen arbeidsgiver knyttet til sin arbeidssituasjon.

Det jobbes med retningslinjer for kommunalt ansatte jmf. vedtakene til Helsedirektoratet, og det vil bli informert om dette til ansatte når det er klart. Ansatte som har spørsmål tar kontakt med sin leder.

Rådhus og kommunehus stenges foreløpig ikke, men vi oppfordrer til at man ikke besøker disse uten at det er strengt nødvendig.