- Vi har ikke mulighet til å gjøre det samme

De aller fleste idrettslag i Norge sliter voldsomt økonomisk og flere har store inntektstap den siste måneden. For Skaun HK sin del er situasjonen en helt annen. Nylig gikk avdelingen inn for å halvere treningsavgiften til alle sine spillere.

- Bakgrunnen for det, er først og fremst at all aktivitet stoppet opp 12. mars for oss. Samtidig ser vi at vi har god økning i medlemsantallet og vi har god økonomi. Denne sesongen har vi fått inn mye penger på dugnad. Foreldrene har stått på og skaffet mye penger til avdelingen. Vi tenkte at dette var en hyggelig greie og en fin sosial profil for å gi noe tilbake til barna og foreldrene som har stått på denne sesongen, sier leder i Skaun HK Lars Anders Helgemo.

80 000 kroner

Skaun HK har foreløpig ikke sendt ut fakturaen for treningsavgiften, men jobber nå med å få den ut. Det er snakk om en ganske stor sum som Skaun nå sier fra seg.

- Jeg tror ikke jeg tar helt feil om jeg sier at dette er snakk mellom 70 000 og 80 000 kroner, men likevel vil vi ha et god overskudd. Vi har ikke en tanke om ha stor egenkapital og det meste av det resterende overskuddet vil gå tilbake til aktivitet. Vi jobber også med noe som heter "medspillerfond" hvor vi kommer til å sette av litt penger i. Dette er et fond hvor spillere kan søke om å få dekt treningsavgift, utstyr og lignende. Det gjør at barrieren blir mye lavere for å bli med her, også for de som ikke har god råd, sier Helgemo.

- Har ikke råd

Håndballavdelingen i OIF skulle i utgangspunktet arrangere en turnering like før landet ble stengt. Da det ble avlyst gikk klubben glipp av drøyt 100 000 kroner. Øyvind Togstad sier at de ikke kommer til å halvere treningsavgiften.

- For det første, har vi ikke råd til å gjøre det. Vi sendte ut faktura på treningsavgiften i november. For det andre så var det bare 14 dager igjen av sesongen. For mange så var også sesongen over, sier Togstad.

Høy halleie

Den viktigste årsaken til at OIFs håndballavdeling ikke har samme økonomiske handlingsrommet som Skaun HK er at klubben betaler halleie.

- Den største utfordringen for oss er nok halleien. I inneværende sesong betaler håndballavdelingen en plass mellom 350 000 og 400 000 kroner i halleie. Det er dette mye av våre dugnadspenger går med til å dekke. I Skaun er situasjonen en helt annen, sier Togstad.

Helgemo i Skaun HK er helt enig og sier at gratis halleie i kommunen er helt avgjørende for at de kan halvere treningsavgiften.

- Vi er veldig heldig som har gratis halleie. Det fører til mer dugnad i og med at vi må ta ansvar for hallen selv i form av at laget må ha mer hallvakt, men akkurat det gjør vi gledelig. Så dette er en klar konsekvens av det, sier Helgemo.

Togstad håper at Orkland etter hvert vil se på modellen for halleie i nye Orkland.

- Akkurat nå er halleien forskjellig alt ettersom hvor du holder til i den nye kommunen. Noen har gratis halleie, men noen har andre avtaler med fylkeskommunen og noen betaler til kommunen. Håpet er at det blir en lik profil over hele Orkland etter hvert, sier Togstad.